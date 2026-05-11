インディーゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は、Nintendo Switch向けビンタバトルアクションゲーム「薔薇と椿 〜お豪華絢爛版〜」のアップデートを2026年6月に実施し、新たに「お電波通信対戦編（オンライン対戦モード）」を実装することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■遠く離れた淑女たちと華麗なるおビンタ決闘「薔薇と椿」は、プレイヤーが華族・椿小路家に関わる一員となり、