プロ野球・中日―巨人戦プロ野球・中日の井上一樹監督が10日、巨人戦（バンテリンドーム）後に見せた行動が話題だ。ネット上のファンもこれを確認し、称賛を送っている。4-9で巨人に敗れた試合後、ナインとともに一塁線に並んでファンに挨拶した井上監督。一礼したあと、巨人側へ歩み寄った。捕手・大城の背中に手を当てるようにして声をかけ、さらに阿部監督にも両手を合わせて謝罪するようなポーズも作った。この試合の9回