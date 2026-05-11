5月10日、佐賀競馬場で行われた4R・佐賀スプリングカップ（3歳上・ダ1800m）は、山口勲騎乗の1番人気、ビキニボーイ（牡6・佐賀・東眞市）が同レース連覇を達成した。1馬身差の2着にムーンオブザエース（牡4・佐賀・土井道隆）、3着にコスモファルネーゼ（牡7・佐賀・真島二也）が入った。勝ちタイムは1:56.6（良）。2番人気で石川槙将騎乗、ソイジャガー（牝4・佐賀・真島二也）は、9着敗退。【佐賀城下スプリント】フラクタ