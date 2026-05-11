◆米大リーグレッドソックス１―４レイズ（１０日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク） レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のレイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し３試合ぶりの安打を放ったが、８回に代打が起用され交代。３打数１安打で打率は２割７分９厘となった。今季初めての４試合連続先発出場となった吉田。過去２試合ノーヒットだったが、４回の第２打席で右腕マルティネスのチェン