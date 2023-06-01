ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が、まつげ美容液「ラッシュアディクト」の新ＣＭに出演することが１０日、分かった。努力を続ける人に“癒やしボイス”で寄り添う姿が描かれる。同商品の新アンバサダーに就任した寺西は、“寝る前の新習慣”をアピール。ＣＭでは幻想的な三日月に腰かけ「頑張るあなたを、僕は知っています」と優しく語りかける。自身の新習慣は「寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的