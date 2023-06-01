ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が10日、スペイン領のカナリア諸島に到着しました。乗客らの下船が始まり、一部の乗客は特別機で現地を離れています。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船、MVホンディウス号は、10日午前6時前にスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島の港に到着しました。専門家らによる船内でのチェックが終わったあと、乗客らは青いビニール製のガウンを着て下船し、小型ボート