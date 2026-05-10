【ソウル＝依田和彩】ホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で４日に発生した爆発と火災について、韓国外交省は１０日、「正体不明の飛行体」による攻撃が原因だったとの調査結果を発表した。現時点で「飛行体の発射主体や正確な種類を確認するには制約がある」としており、更に調査を進める方針だ。発表によると、飛行体２機が船尾の左側を攻撃後に火災が発生した。損傷状況から機雷による攻撃の可能性は低いという