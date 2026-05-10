■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）全試合終了後に榊原信行CEOが総括インタビューに応じた。第10試合で対戦した平本蓮と皇治の一戦や、両者の次戦、念願のベルトを巻いた新ライト級王者のルイス・グスタボ、さらに大逆転勝利を飾った平本丈について語った。――今大会の総括をお願いします。【榊原CEO】おつかれさまでした。会場となったGLION ARENA KOBEは、前回の昨年11月に続き半年という短いスパンでの開催でし