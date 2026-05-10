（資料写真）ラグビーのＮＴＴリーグワンは１０日、相模原ギオンスタジアムなどで１部最終節の３試合が行われ、相模原は浦安に２２─２９で敗れ、４勝１４敗の１２位でシーズンを終えた。相模原は風下の前半を耐えて８─１７で折り返した。後半１５分にこの日２トライを決めたＷＴＢヴァエガのゴールキックで追いついたものの、同３０分に勝ち越された。相模原は入れ替え戦で２部優勝のＳ愛知と対戦する。