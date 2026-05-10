１０日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン１００回記念ＳＰ」では、チャレンジ企画「１音外したら即終了サビだけカラオケ」が放送された。挑戦者のひとりとしてＯＮＥＬＯＶＥＯＮＥＨＥＡＲＴの藤咲碧羽（みう）が登場した。藤咲は鬼レンチャン初参戦にド緊張しながら「もう嬉しすぎて、ちょっと半端ないんですけど、ちょっと緊張します。すごく緊張しちゃって。ホントにもう…。オーディションの日も緊張しすぎて