アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼氏の条件」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】マジで！？女性たちが語る「妥協できる彼氏の条件」TOP回答は？（図解：8枚）「妥協できる」条件は外見＆経済力調査は1月29日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。まず、「『理想の彼氏』の条件として最も重視する