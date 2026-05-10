このままイングランドサッカー界の中心人物になっていくかと思われたが、チェルシーでMFコール・パルマーが苦しんでいる。2023-24シーズンのパルマーは全コンペティション合わせて27ゴール15アシストと驚異的な成績を記録し、EURO2024でもイングランド代表のジョーカー的存在として活躍。ゴールセレブレーションも世界的に話題となり、スター選手への道を順調に進んでいた。しかし、今季はここまで10ゴール3アシストとペースが落ち