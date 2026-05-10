[5.10 J1百年構想リーグEAST 千葉 0-2 町田 フクアリ]3位のFC町田ゼルビアは10日、ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。上位勢より1試合消化が少なく、残り3試合で首位の鹿島アントラーズまで勝ち点8としてEAST制覇の望みを繋いだ。町田が千葉のミスを見逃さなかった。開始7分、FWテテ・イェンギが最終ライン中央でボールを持つDF久保庭良太にプレスをかけてパスミスを誘うと、こぼれを拾ったFWエリキのパスをFWナ・サンホ