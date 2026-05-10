抽出した後のレギュラーコーヒーの粉（コーヒーグラウンズ）を使って電子レンジのにおいを軽減する方法について、キーコーヒーの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが「コーヒーかす」を再利用する方法9選です！公式アカウントは「キーコーヒーが掃除の豆知識ご紹介します！」「電子レンジのにおい、気になっていませんか？」と投稿。においを軽減する方法について「実はコーヒーグ