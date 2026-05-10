ホラン千秋が10日放送の読売テレビ特番「もんくもん」（関西ローカル）に出演した。ホラン千秋、なるみ、メッセンジャー・黒田有がMCを務める同番組は、世の中にあふれるちょっとした不満「プチ文句」を紹介するトークバラエティー。フィギュアスケート元世界女王でプロフィギュアスケーターの安藤美姫、野性爆弾・くっきー！、R−1王者のお見送り芸人しんいちをゲストに迎え、「皐月もんくSP」と題してトークを繰り広げた。物価高