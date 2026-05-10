◇明治安田J1百年構想リーグG大阪0―1広島（2026年5月10日パナスタ）G大阪はリーグ2連敗で、ACL2決勝アル・ナスル戦（日本時間17日未明）に臨むことになった。試合後は壮行会を開催。10個目のタイトルを願うサポーターからの寄せ書きを受け取った。主将のDF中谷進之介は「24年のリーグ4位から始まった。いろんな選手の力を借りながら…アラーノ、一彩（坂本）、ダニもそうですが…たくさんの力をここに注いできた」