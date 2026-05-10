敵陣中央でアレクサンダーショルツの縦パスを呼び込む。左足でトラップした瞬間に前を向いた佐藤龍之介が、すかさずマルセロ・ヒアンに正確なパスを通す。５月10日に行なわれたJ１百年構想リーグの東京ヴェルディ戦。この試合を配信した『DAZN』で解説を務めた長谷川健太氏が、FC東京の佐藤の“ターン”を力説する。「誰でもできるプレーじゃないんですよ。簡単にやっていますけど、意外と難しい」FC東京ほか、名古屋グラン