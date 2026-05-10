◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・田中瑛斗投手（２６）が３番手で１回無失点１奪三振と好投した。最速は１５１キロ。高速シュートにスイーパーがさえ渡った。１点リードの７回から登場。先頭の代打・大島に右前打を許すも、カリステを１５０キロのシュートで遊ゴロ併殺打。狙い通りの結果にマウンドでガッツポーズした。最後は福永を外角に逃げる変化球で見逃し三振。再び吠（ほ）えた。