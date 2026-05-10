能登半島地震の災害ボランティアに登録している955人分のメールアドレスなど個人情報を流出させたとして、氷見市社会福祉協議会はきょう、会見を開き、謝罪しました。氷見市社会福祉協議会 髙木義則会長「心よりお詫び申し上げます、大変申し訳ございませんでした」氷見市社会福祉協議会によりますと、おととい午後、今月13日に被災地で行うボランティアの募集メールを、登録していた955人に一斉送信した際、全