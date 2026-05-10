お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が10日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。忘れられない初対面を明かした。初対面がMCを務めるバラエティー番組での共演だったことをノブが明かす中、木村は「大悟はそれこそ、お台場の湾岸スタジオの喫煙所」と告白。大悟も「めっちゃ覚えてます、僕も。いろんなことが起こったから、その5分ぐらいの中で」と苦笑した。「木村さ