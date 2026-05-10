◇大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）が初日恒例の協会あいさつに立った。協会あいさつは以下のとおり。「初日にあたり、謹んでごあいさつを申し上げます。本日、ここに大相撲５月場所を開催いたしましたところ、かくも盛大に御来場いただきましたことを、加えて先場所に引き続き１５日間入場券完売となりましたことを大変ありがたく存じます。これもひとえに、長年に渡