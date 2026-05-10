大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、３年ぶりに十両に復帰した炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両栃大海（２６＝春日野）を押し出して、白星発進となった。勝ち名乗りを受けると、会場内のファンから大歓声が飛んだ。取組後に「もう最高ですね。（歓声は）正直あまり覚えてない。土俵入りの時はしっかり聞こえたけど。緊張というよりも怖さはあった。（体が）よく動いたなと思います」と感無量の表情を浮かべた。２０