◆パ・リーグオリックス―日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、６回６安打２失点、５奪三振で降板した。初回、２死から清宮幸に四球を与えると、続くレイエスに左越えへの特大２ランを被弾。先制点を許した。２〜６回は無失点に抑えた。２点ビハインドの５回、先頭の田宮に左中間への二塁打を浴びると、２死から清宮幸を四球で歩かせて一、二塁のピンチを招く。だが、続くレ