◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝が２回１安打無失点で降板した。初回は先頭・並木から空振り三振を奪うなど、３者凡退。２回は２死から増田に中前打を浴びたが、後続を封じた。この日は「ＣａｒｐＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ２０２６」として開催。８人きょうだいを育てた赤木の母・恵美さんがマウンドに上がった。ネット裏からはきょ