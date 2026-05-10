[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](とうスタ)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 31 安西駿DF 17 藤谷匠DF 23 安在達弥DF 29 土屋櫂大DF 77 千葉虎士MF 6 上畑佑平士MF 10 針谷岳晃MF 30 狩野海晟FW 7 芦部晃生FW 8 岡田優希FW 40 樋口寛規控えGK 1 上田智輝DF 5 當麻颯MF 14 中村翼MF 19 藤田仁朗MF 26 田中慶汰MF 32 永長鷹虎MF 96 吉田陣平FW 9 清水一雅FW 11 三浦知良監督寺田周