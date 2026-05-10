[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](ハトスタ)※14:00開始主審:大穂祐太<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 1 伊東倖希DF 2 平井駿助DF 4 井出敬大DF 55 小野寺健也MF 11 三宅海斗MF 13 小泉隆斗MF 17 木下礼生MF 18 秋山駿MF 26 角田駿MF 48 谷田壮志朗FW 99 奥田陽琉控えGK 41 本吉勇貴DF 44 藤谷壮MF 7 久保田和音MF 8 中村健人MF 16 鈴木翔太MF 23 竜田柊士MF 47 渡邉綾平FW 29 日野友貴FW 77 北條真汰監督