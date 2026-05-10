『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した澄田綾乃"令和最強のメリハリボディ"こと澄田綾乃（すみだ・あやの）が、5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに約1年ぶりに登場。銭湯を舞台に、艶やかな迫力ボディを解き放つ。滴る水がその妖艶さをさらに引き立て、神々しい輝きをまとわせる。【写真】澄田綾乃のメリハリボディ＊＊＊【実は今、一番ムチッとしてます】――約1年ぶりの週プレ撮影はどうだった？澄