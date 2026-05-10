5月10日は「母の日」です。バイドゥ（東京都港区）のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！『お母さんにしたい有名人TOP10』」を紹介しています。【1〜10位】えっ？意外！ちゃんみな、辻希美は？衝撃の「お母さんにしたい有名人TOP10」結果を見る！調査は、4月9〜26日にかけて、16〜29歳の男女1584人を対象にアプリ内のアンケートフォームで実施。3位は俳優の橋本環奈さんでした。投票した人