インテル・マイアミでプレーするリオネル・メッシが、メジャーリーグサッカー（MLS）の歴史に名を刻んだ。38歳のアルゼンチン代表FWは、現地５月９日に行なわれたMLSのトロントFC戦（４−２）に先発し、３得点に絡む大活躍を見せる。56分、ロドリゴ・デ・パウルからのパスをワンタッチで折り返し、ルイス・スアレスの得点をアシスト。73分には丁寧なラストパスでセルヒオ・レギロンのゴールをお膳立てした。さらにその２分