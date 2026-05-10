損害保険大手の東京海上日動火災保険は８月にも、降雹（ひょう）の警報を最も早ければ３９時間前に発出するサービスを始める。気象庁のデータを分析する独自開発した技術を活用し、従来の３０分前から大幅に前倒しする。突然の降雹による自動車の損害事故を減らし、保険金の支払い抑制につなげたい考えだ。東京海上は、国立研究開発法人・防災科学技術研究所（茨城県つくば市）の知見を生かし、警報の精度を高めた。関東各所で