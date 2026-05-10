かつて小田急の夢が破れた地東急電鉄において東横線、目黒線と並ぶ存在が田園都市線です。起点は東急の拠点である渋谷、そこから二子玉川、溝の口を経由して多摩田園都市の各エリアを貫く路線ですが、終点は小田急電鉄江ノ島線の中央林間です。【図】当時の「多摩田園都市」の開発範囲を見るこの中央林間、実はかつて小田急が開発した郊外住宅地でした。1929（昭和4）年の江ノ島線開業にあわせ、「東林間都市」「中央林間都市