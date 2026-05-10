2009年に世を騒がせた、偽の障害者団体による障害者郵便制度悪用事件＝通称「郵便不正事件」。当時厚労省の局長で、無実の罪で逮捕された村木厚子氏が、検察官の驚くべき供述調書づくりと、マスコミを利用する狡猾な手口を暴露する。※本稿は、全国社会福祉協議会会長の村木厚子『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。“検察官ストーリー”がベースになる供述調書検察官が取ろう