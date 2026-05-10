「今日はジムだから」と飲み会を断る人を見ると、「がんばっているなー」と感じることがありますよね。ところが実際は、“ジム通い”といっても、その有り様は人それぞれのようです。今回は、人気連載「#ジムに通えば」から、周囲のイメージと本人の実態にギャップがありすぎた男性のエピソードです。ぜひ、このあと何が起きたのか予想してみてください。○ジム通いあるある「何のために行ってます?」「ジムに通えば話第44回」よ