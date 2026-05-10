■新年度を切り拓く「言葉の選択」新しい出会いが重なり、環境が大きく変化する「始まりの季節」です。新入社員を迎え入れる立場の人、新しいチームで一歩を踏み出す人。期待と不安が入り混じるこの時期、ビジネスパーソンにとって武器となるのは、資格や知識以上に「信頼を勝ち取るコミュニケーション力」ではないでしょうか。第一印象がその後の人間関係を決定づけると言われる中、成果を出し続けるリーダーや周囲に愛されるプロ