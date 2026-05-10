「有力馬次走報」(９日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆左前脚の蹄の痛みで天皇賞・春を見送った日経新春杯覇者ゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴）は、秋以降の復帰を目指すことになった。東風Ｓを勝ったヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博）は府中牝馬Ｓ（６月２１日・東京、芝１８００メートル）へ。福島牝馬Ｓ１