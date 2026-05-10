神秘的なロシアンブルーが入賞 画像はイメージです 第10位 - ロシアンブルー この猫種の息を呑むような美しさは、太陽光の下で真価を発揮します。銀色の毛先が光をとらえて神秘的な輝きを放つのです。毛並みは密度が高く最小限の手入れで済むうえに、エメラルドグリーンの瞳は知性と愛情を感じさせます。 問題解決能力が高く戸棚をかんたんに開けてしまうので、餌はかならず鍵のかかる