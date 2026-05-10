現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。この試合に左サイドハーフで先発した三笘は、開始35秒で奪った先制ゴールに絡むなど立ち上がりからキレのあるプレーを披露する。しかし後半に入って、55分にアクシデントが発生。左サイドで胸トラップした後、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでし