一点投入でシャレ見えを叶えるなら、爽やかなグリーンを取り入れてみて。着まわしやすいシャツやブラウスを持っておくと、一枚着としても羽織物としても活躍してくれます。そこで今回は、大人も着こなしやすいグリーンを採用したトップスを【ハニーズ】からご紹介。今シーズンはフレッシュなグリーンを味方に、ワンランク上の着こなしを楽しんでみては？ 端正なシャツならきちんと感もプラス