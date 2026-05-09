【ハニーズのグリーン】が大人可愛い！ 着回し力もバツグン♡「おすすめトップス」

一点投入でシャレ見えを叶えるなら、爽やかなグリーンを取り入れてみて。着まわしやすいシャツやブラウスを持っておくと、一枚着としても羽織物としても活躍してくれます。そこで今回は、大人も着こなしやすいグリーンを採用したトップスを【ハニーズ】からご紹介。今シーズンはフレッシュなグリーンを味方に、ワンランク上の着こなしを楽しんでみては？

端正なシャツならきちんと感もプラス

【ハニーズ】「ゆるチュニックシャツ」\2,980（税込）

オンにもオフにも使える、知的なムードのストライプシャツ。フレッシュなグリーンも相まって、着るだけで好印象が狙えるかも。すっきりと見せたいときは、ボトムスにインしてメリハリをつけてみて。チュニック丈で羽織物としても使いやすく、リラクシーな雰囲気も作れるのが魅力です。

大人可愛いミントグリーンブラウス

【ハニーズ】「ギャザー切替ブラウス」\2,680（税込）

普段カラーアイテムを着ない人でも、淡いミントグリーンのブラウスならトライしやすそう。切り替えにギャザーを施したデザインが、女性らしいニュアンスを添えてくれます。ワッシャー加工によるナチュラルな風合いが、程よいカジュアルさをプラス。ヒップを覆う着丈で、体型カバーにも期待できます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。