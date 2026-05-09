乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が、９日に更新された元乃木坂４６で女優の白石麻衣のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。卒業を間近に控えた心境を語った。梅澤は、２１日の東京ドーム公演で卒業コンサートを行う。「毎日さみしすぎて、自分の卒業コンサートのリハーサルをしてる時はずっと泣きそう」といい、「リハーサルから泣いたらさすがにやばいって堪えてるけど、すぐにでも涙が出てきそうなぐらいさみしい」と明かした