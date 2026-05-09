◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）単独首位から出たツアー未勝利の大久保柚季（22＝加賀電子）は3バーディー、8ボギー、2ダブルボギーの81を叩き、通算4オーバーで5位に後退した。屈辱的なスコアで回った大久保は「長かった。6歳くらい老けました」とおどけて報道陣の爆笑を誘った。2日連続アンダーパーで回った予選ラウンドとは別人だった