＜みずほアメリカズ・オープン3日目◇9日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが開幕した。日本勢は5人が決勝ラウンドに進んでいる。≪写真≫勝みなみのアイアンは、ペラペラのモデルだった!?初日にツアー自身初のホールインワンを達成した勝みなみは、日本勢最上位の首位と8打差のトータルイーブンパー・15位タイで予選を突破。日本時間午後8時20分に日本勢の先陣を切