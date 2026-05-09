＜速報＞米女子の決勝Rがスタート 日本勢最上位の勝みなみはパー発進 原英莉花はまもなくティオフ
＜みずほアメリカズ・オープン 3日目◇9日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが開幕した。日本勢は5人が決勝ラウンドに進んでいる。
≪写真≫勝みなみのアイアンは、ペラペラのモデルだった!?
初日にツアー自身初のホールインワンを達成した勝みなみは、日本勢最上位の首位と8打差のトータルイーブンパー・15位タイで予選を突破。日本時間午後8時20分に日本勢の先陣を切って10番パー4からティオフ。パーで滑り出した。勝と並んで日本勢最上位の西郷真央は、午後8時53分に1番パー4からスタートする。トータル1オーバー・31位タイの山下美夢有は午後8時31分。同じく1オーバーの原英莉花は午後9時15分。3オーバーの馬場咲希は午後10時21分に、それぞれ10番から上位進出を目指す。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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