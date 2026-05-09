漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、大川響鬼役は木田佳介が担当する。あわせてビジュアルが公開された。【写真】顔そっくり！大川響鬼姿の木田佳介実写『ブルーロック』ビジュアル『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすス