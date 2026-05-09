カーリング女子でロコ・ソラーレの藤沢五月が、ロコ・ドラーゴの上川憂竜と組み、混合ダブルスに出場する。９日に理事会を行った日本カーリング協会から、混合ダブルスの日本選手権大会強化委員会推薦チーム選考会（７月）の出場１２チームが発表され、名を連ねた。チーム名はＬＯＣＯＳＯＬＡＲＥ．ＦＫ。上位６チームに入れば本戦へ選抜され、２３年大会以来３年ぶりの出場となる。藤沢は４人制のロコ・ソラーレのスキップと