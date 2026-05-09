岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】9日、サッカー男子の1回戦8試合が行われ、岡山一宮や岡山城東が2回戦進出を決めました。 ■9日の結果＜1回戦＞[新見市防災公園]玉野 1-0 笠岡商玉島商 3-1 金光学園岡山一宮 7-0 興陽[神原スポーツ公園]邑久 5-1 高梁岡山城東 3-0 岡山白陵津山商 3-0 岡山商大付[勝山運動公園]勝山 4-1 岡山林野 6-0 勝間田・真庭