れいわ新選組の大石あきこ共同代表が支部長を務めているれいわ新選組衆議院大阪府第5区総支部が7日に公式 X（旧Twitter）を通じ、窓のラッピングが新しくなったことを報告。 一方、ネット上からは公職選挙法に抵触している可能性について指摘が集まっている。 れいわ新選組衆議院大阪府第5区総支部は公式Xで、「大石あきこ事務所 New 窓ラッピング公開」とコメントし、大阪市淀川区にある大石あきこ事務所の新しい窓ラッピング