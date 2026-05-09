【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節】(ハワスタ)いわき 0-1(前半0-1)甲府<得点者>[甲]遠藤光(14分)<警告>[い]オウイエ・ウイリアム(86分)主審:清水勇人└首位争いを制したのは甲府、前半の遠藤光ゴールを守り切る…2位・いわきは勝ち点4差に