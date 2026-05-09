G2「第74回京都新聞杯」（芝2200メートル）が京都競馬場で行われ、6番人気のコンジェスタス（牡＝高野、父コントレイル）が快勝。3戦3勝で重賞初制覇を決めた。先に先頭に立ったクロノジェネシスの子ベレシートを残り50メートルで捉えて差し切り。西村淳也騎手は力強いガッツポーズで喜んだ。2着はベレシート、3着はラディアントスターだった。