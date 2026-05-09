第31回NHKマイルカップ（GI）枠順2026年5月10日（日）2回東京6日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 リゾートアイランド（牡3 佐々木大輔）1-2 ユウファラオ（牡3 松若風馬）2-3 オルネーロ（牡3 津村明秀）2-4 カヴァレリッツォ（牡3 西村淳也）3-5 ギリーズボール（牝3 西塚洸二）3-6 ジーネキング（牡3 斎藤新）4-7 ダイヤモンドノット（牡3 川田将雅）4-8 ローベルクラン